L’ENVOL Auditorium de la Maison des Auteurs – SACD, 24 novembre 2022, Paris.

L’ENVOL Jeudi 24 novembre, 15h00 Auditorium de la Maison des Auteurs – SACD

Entrée libre sur réservation

VOLUBILIS- Véronique Essaka-De Kerpel

Auditorium de la Maison des Auteurs – SACD 7 rue Ballu, 75009 Paris Paris Paris 75009 Île-de-France

Médée est là, seule et elle parle. Jason a dit « C’est fini » et il oublie. Médée tombe et dans sa chute, elle se souvient. Elle livre sa vérité nue, dissèque pour comprendre comment l’amour l’a dévorée, jusqu’à l’oubli d’elle même, l’emprise de Jason, son ravissement.Commence une quête, celle de Médée elle-même, la Médée des origines : être libre, femme, étrange et étrangère, magicienne initiée aux mystères… C’est une route qui coûte, une quête de soi faite d’abandon, de violence et de sacrifices, mais qui au bout verra la réappropriation d’elle même.

L’ENVOL est un monologue sans concession, entrainant les spectateurs dans une traversée du mythe, donnant à voir un portrait introspectif et fort d’une femme qui arrache sa liberté, reconquière son être, renait pour être à elle-même…



