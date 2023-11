FlamencA Auditorium de la Maison de la vie associative Arles, 25 novembre 2023, Arles.

Artistes

Delya Sofia, danse

Pico Rodriguez, chant

Domingo Moreno, chant et percussions

Antonio Cortés, guitare

Interprétation de répertoire traditionnel du flamenco ; alegrias, solearès, bulerias, serranas, fandangos, tango flamenco, tarrantos, entre autres styles. Un flamenco classique ou la place centrale est la danse flamenco, interprétés avec fraîcheur et nouveauté tout en respectant les canons les plus purs et classiques de ce style musical.

Durée 1h15 / Ouverture des portes à 20h

Le concert commence sans retard à 20h30

Infos / Réservations

Tél 04 90 18 41 20 / arlestourisme.com / Tél 06 19 75 83 96 / festival-flamenca.com

Auditorium de la Maison de la vie associative 3 boulevard des Lices ARLES Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T21:45:00+01:00

