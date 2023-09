Walter Benjamin, exilé de l’existence Auditorium de la Maison de la vie associative Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Walter Benjamin, exilé de l’existence Auditorium de la Maison de la vie associative Arles, 5 octobre 2023, Arles. Walter Benjamin, exilé de l’existence Jeudi 5 octobre, 18h00 Auditorium de la Maison de la vie associative entrée libre, participation libre pour le comédien Walter Benjamin, exilé de l’existence Un film de Christian Cabane, suivi d’un débat avec Alexis Nuselovici (Nouss)

Un hommage à un auteur dont l’oeuvre est considérable, éclectique et visionnaire au moment où nos démocraties vacillent, taraudées par la peur de l' »étranger »…

Le film fait intervenir des personnalités comme Gilles Manceron, Edwy Plenel, l’artisté arlésien Bessompierre ou encore Marta Gili, directrice de l’Ecole nationale supérieure de la photographie.

Auteur de nombreux ouvrages, Alexis Nuselovici signera sur place son livre « Droit d’exil » (éditions MIX, réédité en 2021).

Aïssa Mallouk, comédien, slameur et auteur-compositeur, lira des extraits d’oeuvres de Walter Benjamin. Auditorium de la Maison de la vie associative 3 boulevard des Lices ARLES Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 13 24 27 74 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T18:00:00+02:00 – 2023-10-05T20:30:00+02:00

2023-10-05T18:00:00+02:00 – 2023-10-05T20:30:00+02:00 Benjamin exil Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Auditorium de la Maison de la vie associative Adresse 3 boulevard des Lices ARLES Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Auditorium de la Maison de la vie associative Arles latitude longitude 43.674619;4.630673

Auditorium de la Maison de la vie associative Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/