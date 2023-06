Soirée mémorielle et poétique spéciale Haïti Auditorium de la Maison de la vie associative Arles, 2 juin 2023, Arles.

Soirée mémorielle et poétique spéciale Haïti Vendredi 2 juin, 18h00 Auditorium de la Maison de la vie associative Entrée libre

Dans le cadre de son parcours mémoriel poétique d’Haïti à l’île de Gorée (Sénégal), l’Association « Francophonie, action et médiation » vous invite à une première soirée à la découverte du paradoxe haïtien, « la joie dans la douleur », pour reprendre une expression de Dany Laferrière. N’est-ce-pas le rôle de la poésie de nous permettre « une respiration au milieu du chaos » (Makenzy Orcel)

Nos invités haïtiens : Jean-Marie Théodat, professeur à la Sorbonne et écrivain, Watson Charles, poète et Thurgot Théodat, saxophoniste.

En ouverture, seront lus des textes de Louis Philippe Dalembert sur la « Grande Traversée » (par les membres du bureau), ainsi que de larges extraits de « Blue Pearl » (vie sur une plantation et chemin vers la liberté) par des élèves du Collège Saint-Charles.

Une séance de signatures et un pot de l’amitié clôtureront la rencontre.

Auditorium de la Maison de la vie associative 3 boulevard des Lices ARLES Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T18:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

textes musique lecture esclavage mémoire partage Haïti Caraïbe

Ollier Cathy