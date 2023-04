THÉÂTRE : ‘RACINE DE TROIS’ Auditorium de la Louvière Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

Vosges . RACINE DE TROIS, de Pierre Margot-Cie Théâtre du Détour, en partenariat avec le festival des Imaginales, spectacle en tournée nationale de la FATP. Trois hommes, Croupier, Paname et Mimosa observent un monde en mutation.

« Racine de trois est une bien belle réussite, une fable métaphysique profonde. Cachée sous la fantaisie, c'est d'une grande finesse, fort drôle et baignant dans un climat poétique qui n'est pas en toc, entre Dubillard et Tardieu avec une pointe de Beckett. L'écriture est épatante, d'une parfaite maîtrise, alerte, incisive « offrira, j'en suis convaincu, tous les ingrédients d'un bonheur de théâtre pour tous. »

