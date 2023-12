LES GUEPES AUDITORIUM DE LA LOUVIERE Epinal, 16 février 2024, Epinal.

Quand les secrets et les non-dits remontent à la surface, les personnalités se dévoilent et les sentiments s’exacerbent.C’est l’été. Il fait beau et les nuits sont douces dans la maison de vacances de Laurène et Alexandre. Comme chaque année, ils reçoivent leur fille Nina et son mari Gilles. Manuel et son époux, amis du jeune couple, doivent les rejoindre. Mais Manuel arrive seul… Anaïs, la soeur cadette de Nina, doit également retrouver ce petit monde, un peu plus tard. Mais tel un tsunami, la situation de Manuel va entraîner des conséquences incontrôlables sur toute la famille qui n’aspirait pourtant qu’à profiter de la torpeur estivale. Une histoire, des histoires, en 7 séquences, qui se déroulent sur 3 jours, qui vont changer la vie de chacun.Auteur : Eric Assous Artistes : François-Eric Gendron, Elisa Servier, Léa Francois, Arnaud Cermolacce, Anthony Marty, Mathilde LaffontMetteur en scène : Anthony Marty

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:30

Réservez votre billet ici

AUDITORIUM DE LA LOUVIERE 11 RUE DE LA LOUVIERE 88000 Epinal 88