Contes de noël
Jeudi 14 décembre, 17h30
Auditorium de la Halle au blé

Contes de Noël à travers des récits de générosité, de bienveillance, de protection, contre la froideur du climat, contre l'hiver mordant installé dans certains coeurs.

Auditorium de la Halle au blé
10 place de l'Hôtel de ville – Montier-en-Der
52220 La Porte du Der

2023-12-14T17:30:00+01:00 – 2023-12-14T18:30:00+01:00

