LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE NOVEMBRE 2023 Auditorium de la Halle au blé La Porte du Der, 30 novembre 2023, La Porte du Der.

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

NOVEMBRE 2023 Jeudi 30 novembre, 18h30 Auditorium de la Halle au blé

Voyage en Haute-Marne : au cœur de la Prosthesis Valley

Un film de Christophe Juppin, (réalisateur local), 52 mn, Chambre de Commerce et d’Industrie Meuse et Haute-Marne et Pawlica Design – 2019

Découvrez la zone de Chaumont et Nogent, un des leaders mondiaux sur le marché de la prothèse médicale avec des entreprises de ce qu’on nomme désormais la « Prosthesis Valley ». Une prothèse de hanche sur trois et une prothèse d’épaule sur quatre posées dans le monde est fabriquée entre Chaumont et Nogent, un bassin d’à peine 20 km2 rebaptisé « Prosthesis valley». 30 entreprises et 2 000 salariés travaillent à remettre sur pied les cassés de la vie. Ce marché mondial explose, porté par le sport, l’obésité, et le vieillissement. De quoi attirer multinationales et fonds d’investissement.

En partenariat avec la Médiathèque départementale de Haute-Marne

Intervenant Patrice Logerot, salarié retraité de Prosthésis Valley

Auditorium de la Halle au blé 10 place de l’Hôtel de ville – Montier-en-Der 52220 La Porte du Der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saint-dizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}]

