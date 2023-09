Le vide grenier de la chanson française Auditorium de la Halle au blé La Porte du Der Catégories d’Évènement: Haute-Marne

La Porte du Der Le vide grenier de la chanson française Auditorium de la Halle au blé La Porte du Der, 5 octobre 2023, La Porte du Der. Le vide grenier de la chanson française Jeudi 5 octobre, 16h00 Auditorium de la Halle au blé sur inscription On a tous son propre « vide grenier de chanson française », des morceaux anciens, des chansons récentes qui marquent profondément nos vies. Alexandre Doizelet musicien-chanteur, retrace une belle histoire de la chanson française, un voyage original propice à la bonne humeur à travers différentes époques. Auditorium de la Halle au blé 10 place de l’Hôtel de ville – Montier-en-Der 52220 La Porte du Der La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T16:00:00+02:00 – 2023-10-05T17:00:00+02:00

2023-10-05T16:00:00+02:00 – 2023-10-05T17:00:00+02:00 concert semaine bleue Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, La Porte du Der Autres Lieu Auditorium de la Halle au blé Adresse 10 place de l'Hôtel de ville - Montier-en-Der 52220 La Porte du Der Ville La Porte du Der Departement Haute-Marne Age min 11 Age max 99 Lieu Ville Auditorium de la Halle au blé La Porte du Der latitude longitude 48.476465;4.771136

Auditorium de la Halle au blé La Porte du Der Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la porte du der/