Road Trip Auditorium de la Halle au blé, 8 juin 2023, La Porte du Der. Road Trip Jeudi 8 juin, 20h30 Auditorium de la Halle au blé sur inscription Un groupe folk acoustique teinté de country qui revisite les standards des années 70 à nos jours. Chant, guitare, contrebasse, mandoline et ukulélé, Road Trip vous propose, non sans nostalgie, de replonger dans les standards que vous écoutiez un casque sur la tête en faisant vos devoirs ! Auditorium de la Halle au blé 10 place de l'Hôtel de ville – Montier-en-Der 52220 La Porte du Der

2023-06-08T20:30:00+02:00 – 2023-06-08T22:00:00+02:00

