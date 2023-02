Rimbaud Verlaine Auditorium de la Halle au blé La Porte du Der Catégories d’Évènement: Haute-Marne

La Porte du Der

Rimbaud Verlaine Auditorium de la Halle au blé, 16 mars 2023, La Porte du Der. Rimbaud Verlaine Jeudi 16 mars, 20h30 Auditorium de la Halle au blé

sur inscription

Chansons sur des poèmes d’Arthur Rimbaud et de Paul Verlaine, par le Cie Le vent en poupe Auditorium de la Halle au blé 10 place de l’Hôtel de ville – Montier-en-Der 52220 La Porte du Der Montier-en-Der La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est Poèmes de Rimbaud, mystérieux personnage, poète génial aux écrits tantôt obscurs, tantôt lumineux et de Verlaine mis en musique et en scène par nos soins, ainsi que de petites anecdotes sur ce couple maudit de la grande poésie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T20:30:00+01:00

2023-03-16T22:00:00+01:00

