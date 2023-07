Exposition De la Campagne à la Mer Auditorium de la bibliothèque de la Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’Évènement: La ferte-saint-aubin Exposition De la Campagne à la Mer Auditorium de la bibliothèque de la Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin, 9 septembre 2023, La ferte-saint-aubin. Exposition De la Campagne à la Mer 9 – 30 septembre Auditorium de la bibliothèque de la Ferté-Saint-Aubin Roselyne Lucas artiste peintre et céramiste, vous invite à découvrir ses œuvres lors de son exposition courant Septembre à La Ferté-Saint-Aubin.

Cette artiste fertésienne vous propose un univers paysager, naturel, organique qui saura vous faire voyager « De la campagne à la Mer ».

Vous êtes amateur d'art ? Alors vous êtes attendus nombreux.

Auditorium de la bibliothèque de la Ferté-Saint-Aubin
5 Rue Aristide Briand, La ferte-saint-aubin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T09:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:30:00+02:00

2023-09-09T09:00:00+02:00 – 2023-09-09T18:30:00+02:00
2023-09-30T09:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:30:00+02:00

