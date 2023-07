DOM LA NENA Auditorium de La Batterie Guyancourt, 21 mai 2024, Guyancourt.

DOM LA NENA Mardi 21 mai 2024, 20h30 Auditorium de La Batterie A partir de 4,25 €

Chanteuse, violoncelliste, autrice-compositrice brésilienne, Dom La Nena est de retour avec un nouvel et quatrième album solo intitulé Leon, d’après le doux surnom du violoncelle de son enfance. Plus qu’un modeste violoncelle d’étude, Leon est une évidence, un coup de foudre, un confident, un ami et un compagnon. Avec les joies, malgré les peines, dans la solitude des heures et des heures passées à s’exercer, Dom La Nena développe avec son instrument une relation fusionnelle, une intimité, une amitié à laquelle la musicienne rend aujourd’hui hommage.

Un véritable chef d’œuvre de musique de chambre composé dans une quête de simplicité, d’émotion et de beauté, ne répondant qu’à l’intuition, l’improvisation et à une seule contrainte : composer uniquement avec et pour le violoncelle. La compositrice se recentre sur son son, sa matière, ses textures, ses nuances, sa capacité à créer des mondes et à les habiter.

Découvrez sur scène ce magnifique album accompagné d’un quatuor à cordes.

https://www.youtube.com/watch?v=jypnFykaHq8

2024-05-21T20:30:00+02:00 – 2024-05-21T22:00:00+02:00

