ANN O’ARO Auditorium de La Batterie Guyancourt, 19 mars 2024, Guyancourt.

ANN O’ARO Mardi 19 mars 2024, 20h30 Auditorium de La Batterie A partir de 4,25 €

Accompagnée de deux musiciens, Teddy Doris au trombone et Bino Waro aux percussions, Ann O’aro chante ses textes, au rythme des pulsations lancinantes d’un maloya – genre musical emblématique de l’Océan Indien – réinventé, où se mêlent des sonorités séga, zouk, balkaniques, jazz… De sa voix chaude, cette véritable poétesse créole nous dit ses états d’âme. Son chant engagé et enflammé vient du fond du cœur, évoquant sans détour les tabous familiaux et insulaires, dans un style unique, à la fois caressant et cassant, rythmé, viscéral.

Ann O’aro aime tout ce qui touche au mouvement du corps, des rythmes et de la voix. Plus jeune, elle ne cessait de courir, elle s’est même essayée aux arts martiaux en plus de sa pratique de la musique. C’est finalement en revenant dans sa région natale, après quelques années passées au Canada et en Métropole, qu’elle trouve sa voie et sa voix dans un maloya singulier. Mêlant musique, chant et danse, cet art traditionnel tire ses origines des esclaves venus d’Afrique de l’Est ou de Madagascar. Hommage aux ancêtres, complainte, puis vecteur de revendications politiques, il devient chez Ann O’aro un chant de courage et d’émancipation.

En partenariat avec le Théâtre de Saint Quentin en Yvelines, scène nationale.

2024-03-19T20:30:00+01:00

