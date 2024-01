Ann O’aro Auditorium de la Batterie Guyancourt, mardi 19 mars 2024.

S’il est des artistes à découvrir absolument sur scène, la chanteuse Ann O’aro en fait partie. Révélation de la nouvelle scène musicale de la Réunion, Ann O’aro envoûte par la puissance de son maloya proche d’un blues écorché.

Accompagnée de deux musiciens, Teddy Doris au trombone et Bino Waro aux percussions, Ann O’aro chante ses textes, au rythme des pulsations lancinantes d’un maloya – genre musical emblématique de l’Océan Indien – réinventé, où se mêlent des sonorités séga, zouk, balkaniques, jazz… De sa voix chaude, cette véritable poétesse créole nous dit ses états d’âme. Son chant engagé et enflammé vient du fond du cœur, évoquant sans détour les tabous familiaux et insulaires, dans un style unique, à la fois caressant et cassant, rythmé, viscéral.

