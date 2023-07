CE QU’ON ENTEND DANS L’ENFER, LE PURGATOIRE, LE PA Auditorium de La Batterie Guyancourt, 12 mars 2024, Guyancourt.

Le talent de Marie Jaëll, compositrice visionnaire et grande pianiste, est reconnu par ses pairs, César Franck, Gabriel Fauré ou Camille Saint-Saëns. Amie proche de Franz Liszt, dont elle sera la secrétaire à la fin de sa vie, elle tombe hélas dans l’oubli au tournant du 20e siècle.

Avide de découverte, la pianiste Célia Oneto Bensaid a à cœur de mettre à l’honneur des compositrices injustement oubliées. Elle ne pouvait rester insensible au chef-d’œuvre de Marie Jaëll, inspiré de La Divine Comédie de Dante. Cet exaltant triptyque, passant d’une explosion d’images terrifiantes, dans L’Enfer, à un sentiment de plénitude, au Paradis, est le reflet d’une personnalité sensible et passionnée restitué de manière extrêmement vive par une brillante interprète.

En partenariat avec Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

