MÉLODIES CHRONIQUES Auditorium de La Batterie Guyancourt, 2 mars 2024, Guyancourt.

MÉLODIES CHRONIQUES Samedi 2 mars 2024, 20h30 Auditorium de La Batterie A partir de 4,25 €

Mélodies Chroniques est un spectacle de poésie satirique en piano-voix, qui reprend des mélodies célèbres du répertoire dont les paroles ont été réécrites pour aborder des sujets d’actualité et des thèmes de société.

Comme l’écrit Claude Lemesle, parolier de Joe Dassin, Serge Reggiani, Gilbert Becaud ou Michel Fugain : « Il en est des fines plumes comme des fines lames: elles font mouche avec élégance. Celle de Patrice Mercier s’en donne à cœur joie et se livre, dans ses Mélodies Chroniques, à un jeu de massacre jubilatoire et sans tabou. Mais si Patrice écrit bien, très bien, l’interprète est à la hauteur de l’auteur et c’est un bonheur de le voir sur scène et de l’écouter clouer au pilori ceux que d’autres portent au pinacle. Courez l’applaudir: vous verrez comme l’insolence est belle lorsqu’elle est affûtée au talent. »

En préambule, les participants de l’atelier goguettes vous convient à un « Apéro-goguettes » à 18h au restaurant de La Batterie.

Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-02T20:30:00+01:00 – 2024-03-02T22:00:00+01:00

Chanson

Carl Hocquart