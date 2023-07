DELEYAMAN + ADRIAN CLARCK TRIO Auditorium de La Batterie Guyancourt, 3 février 2024, Guyancourt.

DELEYAMAN + ADRIAN CLARCK TRIO Samedi 3 février 2024, 20h30 Auditorium de La Batterie À partir de 8,50 €

Adrian Clarck Trio revisite les tubes de la pop britannique à travers des arrangements audacieux empreints de nostalgie, glamrock, poésie et vitalité pour lâcher prise en toute légèreté.

Adrian Clarck est né en 2010 de la rencontre de trois musiciens, Sandrine Conry, Damien Argentieri et David Pouradier Duteil, réunis par leur goût pour le métissage et l’ouverture propre aux musiques improvisées. Le trio explore en toute liberté un nouveau répertoire puisant dans l’énergie et la fantaisie des standards de la pop Britannique ! : Bowie, Sting, Nick Drake, Annie Lennox Queen, Lennon, Elton John, Marianne Faithfull…

https://www.youtube.com/watch?v=Lt7mL7H5nmI

_

Puisant son inspiration dans la nature, Deleyaman offre un rock à la fois sombre et lumineux. Une musique envoûtante à la croisée des cultures, entre Orient et Occident, entre tradition et modernité.

Fondé en 2000 par le multi-instrumentiste américain d’origine gréco-arménienne Aret Madilian, la chanteuse française Béatrice Valantin et le joueur de doudouk franco-arménien Gérard Madilian, le groupe Deleyaman est implanté en Normandie. Cette terre de campagne, de forêts, de rivages gris et verts est véritablement la toile sur laquelle se peint la musique du groupe.

Sentinel est un bel album dont la musique et l’esprit oscillent entre douce mélancolie contemplative et introspection pouvant inviter à la rébellion, un album entre rêverie et combat, y compris intérieur ! – Ziggy

https://www.youtube.com/watch?v=3aIMx8uWypM

Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3192 »}] [{« data »: {« author »: « On S’est Rencontru00e9 », « cache_age »: 86400, « description »: « A du00e9couvrir, ADRIAN CLARCK !nNouveau groupe OSR. Une du00e9couverte inattendue… Une musique douce et jazzy mais un talent sulfureux ! », « type »: « video », « title »: « Session OSR d’Adrian Clarck – Away By Your Side », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Lt7mL7H5nmI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Lt7mL7H5nmI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCn8AXSXB-bN55gGV9ilZZAw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=Lt7mL7H5nmI »}, {« data »: {« author »: « Deleyaman », « cache_age »: 86400, « description »: « Recorded live at Trianon Transatlantique theater – Rouen, France.n »Traffic Lights » written and performed by Deleyaman nWords taken partially from the poem « To Brooklyn Bridge » by Hart Crane (1899 u2013 1932) nFilming and editing : Renaud de FovillennAgain the traffic lights that skim your swiftnUnfractioned idiom immaculate sigh of starsnBeading your path condense eternitynAnd we have seen night lifted in your armsnnUnder your shadow by the piers I waitednOnly in darkness is your shadow so clearnThe cityu2019s fiery parcels all undonenAlready snow submerges an iron yearnnO sleepless as the river under theenVaulting the sea the prairies dreaming sodnUnto us lowliest sometime sweep descendnAnd of the curveship lend a myth to GodnnUnder your shadow by the piers I waitednOnly in darkness is your shadow so clearnThe cityu2019s fiery parcels all undonenAlready snow submerges an iron yearnnDELEYAMANnAret Madilian : voice, guitarnBeatrice Valantin : voice, keyboardsnGuillaume Leprevost : bassnArtyom Minasyan : dudukn nWebsite : https://www.deleyaman.comnBandcamp : https://deleyaman.bandcamp.comnFacebook : https://www.facebook.com/deleyaman nnu2117 & u00a9 2021 Deleyaman & TTO Records », « type »: « video », « title »: « Deleyaman – Traffic Lights « Live Session Le Trianon Transatlantique » », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/3aIMx8uWypM/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=3aIMx8uWypM », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCDL2RGOaE8uW-tuRKZS29tw », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=3aIMx8uWypM »}] Salle de spectacle – places assises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:00:00+01:00

pop rock pop

DR