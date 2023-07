LUME PROJECT Auditorium de La Batterie Guyancourt, 2 février 2024, Guyancourt.

LUME PROJECT Vendredi 2 février 2024, 20h30 Auditorium de La Batterie A partir de 4,25 €

Le Lume Project est le fruit de la collaboration de la saxophoniste classique Émilie Heurtevent et du saxophoniste de jazz David Fettmann. De leur amitié est né le désir de se retrouver autour d’un projet artistique commun, qui puisse faire fusionner leurs identités. Des univers sonores s’imposent rapidement comme pouvant faire un pont entre leurs esthétiques ; notamment ceux des compositeurs « coloristes » tels que Claude Debussy et Gabriel Fauré.

Pour les arrangements et les compositions, ils font appel à Xavier Sauze, également batteur du groupe. Créateur d’une musique aérienne dont les couleurs et les textures sonores ne sont pas sans rappeler celles de Maria Schneider lorsqu’il compose pour big band, il s’impose comme étant la pierre angulaire d’une écriture musicale totalement sur mesure de ce projet atypique.

https://youtu.be/mLLr8zVqZ7Y

Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 96 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

Jazz Musique

Studionso