LES BASSONS DU ROY Auditorium de La Batterie Guyancourt, 16 janvier 2024, Guyancourt.

LES BASSONS DU ROY Mardi 16 janvier 2024, 20h30 Auditorium de La Batterie A partir de 4,25 €

Le basson est le plus grave des instruments de la famille des bois mais ses sonorités chaleureuses et caressantes peuvent aussi surprendre par la facilité avec laquelle elles s’envolent dans les aigus. Très prisé au XVIIIe siècle, il est doté d’un large répertoire de sonates et de concertos. C’est donc à un voyage dans l’Europe baroque, de Jean-Sébastien Bach à Antonio Vivaldi en passant par Georg Philipp Telemann, Michel Corrette et Joseph Bodin de Boismortier que vous convient quatre bassonistes émérites.

Fondé en 2014, l’Ensemble Les Bassons du Roy explore le répertoire pour ensembles de bassons, du trio au sextuor, à travers œuvres originales et arrangements audacieux. Leur répertoire embrasse plusieurs siècles de musique, de la Renaissance à nos jours.

Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3202 »}] Salle de spectacle – places assises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-16T20:30:00+01:00 – 2024-01-16T22:00:00+01:00

2024-01-16T20:30:00+01:00 – 2024-01-16T22:00:00+01:00

Musique classique Musique

DR