LA BOITE A JOUJOUX Auditorium de La Batterie Guyancourt, 9 décembre 2023, Guyancourt.

Une malicieuse conteuse narre l’histoire de jouets dissipés qui s’animent sitôt les humains absents. Son immense robe devient alors une véritable « boîte à joujoux » : dans cet étonnant décor à géométrie variable, on croise de surprenantes apparitions, des marionnettes querelleuses et bien d’autres surprises…

Ce spectacle musical, à la mise en scène onirique et moderne, est porté par l’interprétation de l’œuvre de Debussy par un quatuor de musiciens classiques. La Boîte à joujoux est à la fois un concert original et un spectacle inédit : l’humour y côtoie la poésie, et le grand répertoire de musique classique s’allie à la magie de la marionnette pour le plaisir des petits enfants comme des grands.

https://youtu.be/DJ56BClO2PE

2023-12-09T11:00:00+01:00 – 2023-12-09T12:30:00+01:00

Musique conte

Jean-Pierre Stintzy