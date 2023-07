THE SWAN AND THE STORM Auditorium de La Batterie Guyancourt, 5 décembre 2023, Guyancourt.

THE SWAN AND THE STORM Mardi 5 décembre, 20h30 Auditorium de La Batterie A partir de 4,25 €

The Swan and the Storm est un intense dialogue entre piano et saxophone. Entre toucher lyrique et souffle hypnotique, poésie et orage, Apollon et Dionysos, le pianiste aux multiples récompenses compose un répertoire original inspiré par les bouleversements d’une époque incertaine.

Outre Sophie Alour, Victoire de la musique « Artiste de l’Année 2022 » et prix Django Reinhardt 2020, Giovanni Mirabassi s’entoure du jeune talent Clément Daldosso à la contrebasse et de l’excellent Lukmil Perez à la batterie. Ce quartet de choc joue avec brio sur toute la palette de nos émotions, mêlant beauté, raffinement et subversion musicale.

Première partie : les élèves de l’école municipale de Musique et de Danse de Guyancourt

En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale.

https://youtu.be/d3lSLf45v1c

Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/d3lSLf45v1c »}] Salle de spectacle – places assises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T20:30:00+01:00 – 2023-12-05T22:00:00+01:00

Jazz musique

Gilles Baumont