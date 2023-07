CHANSON BRASILOFRANCAISE Auditorium de La Batterie Guyancourt, 24 novembre 2023, Guyancourt.

CHANSON BRASILOFRANCAISE Vendredi 24 novembre, 20h30 Auditorium de La Batterie A partir de 4,25 €

Des mélodies qui voguent d’un rythme à l’autre sur une guitare conçue comme un orchestre de poche. Des textes tricotés en français ou en portugais brésilien laissent poindre la saudade ou le sourire au gré des inspirations. Un concert tout en couleur et en lumière pour laisser éclater un bonheur libérateur.

Réunies par un même amour de la musique, Aurélie, chanteuse et parolière, et Verioca, guitariste, chanteuse et compositrice, écrivent leur musique en s’inspirant des rythmes et styles du Brésil. Raffinement, délicatesse et humour sont quelques-uns des ingrédients de ce duo féminin qui fait voyager l’imaginaire.

https://youtu.be/nAS-p6avj0g

Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3196 »}] [{« data »: {« author »: « Auru00e9lie & Verioca », « cache_age »: 86400, « description »: « AURu00c9LIE & VERIOCAnchanson brasilOfranu00e7aisenAttention : SPECTACLE QUI MET EN JOIE ! nnRaffinement, du00e9licatesse et humour sont quelques-uns des ingru00e9dients de ce duo singulier qui fait voyager l’imaginaire.nnApru00e8s 10 ans passu00e9s u00e0 trimballer leurs chansons sur les routes de France et du Bru00e9sil , elles seront pour la premiu00e8re fois u00e0 Avignon en 2021.nnNOS ENCHANTEURS u201cUn spectacle rythmu00e9 et coloru00e9 du2019ou00f9 on sort totalement du00e9paysu00e9.u201c nnTu00c9Lu00c9RAMA fff u201cDe la douceur et du swing, On est su00e9duit.u201c nnFRANCE BLEU VAUCLUSE u201cVous allez vous ru00e9galer !u201cnnaurelieverioca.comnn******nExtraits de : nu201cChu00e1 de Panelau201c (Guinga / Aldir Blanc)nu201cu00c0 tout ce qui nous lieu201c (Verioca Lherm / Auru00e9lie Tyszblat)nu201cAndandou201c (Verioca Lherm / Auru00e9lie Tyszblat)nu201cPas u00e0 pasu201c (Verioca Lherm / Auru00e9lie Tyszblat)nu201cViver u00e9 ser felizu201c (Verioca Lherm / Auru00e9lie Tyszblat)n******nnMetteuse en scu00e8ne : Caroline LebouttenCru00e9atrice lumiu00e8re : Catherine ReverseaunCostumes : Phalaenopsisnn******nAvec le soutien du CNM, de la SPEDIDAMnnDiffusion : Carol Pamart 07 82 22 64 89nnn******nnImage : Pedro Lombardi nMontage : Auru00e9lie TyszblatnMixage : Emmanuel Heynernu00a9 P.L.A.T. », « type »: « video », « title »: « Auru00e9lie & Verioca / Chanson brasilOfranu00e7aise / AVIGNON 2021 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/nAS-p6avj0g/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=nAS-p6avj0g », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCjzZU3YuPJ0DEz8lyW3RxHw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/nAS-p6avj0g »}] Salle de spectacle – places assises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

Chanson musique

Pedro Lombardi