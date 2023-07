LA PECHE AU BONHEUR Auditorium de La Batterie Guyancourt, 15 novembre 2023, Guyancourt.

LA PECHE AU BONHEUR Mercredi 15 novembre, 11h00, 15h00 Auditorium de La Batterie A partir de 3,75 €

C’est l’histoire d’une petite bonne femme qui grandit, qui aime, se trompe et recommence. Une petite bonne femme qui prend la route de la vie pour découvrir comment vaincre ses peurs et celles des autres.

À travers ce conte musical, Chloé Lacan questionne notre regard sur le monde et notre quête du bonheur. Comment rencontrer l’autre ? Comment parler de ses émotions, de ses angoisses et de ses joies ? Elle raconte tout en jouant et joue en racontant, passe de l’accordéon au ukulélé, du chant au récit, mêlant les mots aux rythmes et aux mélodies.

https://youtu.be/gY5n31K8B8Q

Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3201 »}] [{« data »: {« author »: « Chlou00e9 Lacan », « cache_age »: 86400, « description »: « Achetez l’album sur iTunes : http://apple.co/1GG0fUanAchetez l’album u00e0 la Fnac : http://bit.ly/1GG08YBnnwww.facebook.com/chloelacannwww.chloelacan.frnn***En concert***n16/01/16 : Marly le Roi (78) u2013 C.C. Jean Vilarn23/01/16 : avec Lu2019Ultra Bal – PARIS (75) u2013 Pan Pipern05/02/16 : Lille (59) – AntraZik Festivaln10/02/16 : Toulouse (31) u2013 Le Bijoun11/02/16 : Toulouse (31) u2013 Le Bijoun12/02/16 : Castres (81) u2013 Thu00e9u00e2tre Municipaln13/02/16 : Saint Affrique (12) u2013 Salle des Fu00eatesn16/02/16 : PARIS (75) – Thu00e9u00e2tre Bobinon05/03/16 : Poitiers (86) u2013 La Nuit des Chanteurs Seulsn11/03/16 : St. Pierre des Corps (37) u2013 Festival Bruissement du2019Ellesn12/03/16 : Champniers (16) u2013 Festival Mars en Braconnen02/04/16 : Annonay (07) u2013 La Presquu2019Ilen09/04/16 : Auxerre (89) u2013 La Cantinallegran24/04/16 : avec Lu2019Ultra Bal – Rennes (35) Festival Mythosn30/04/16 : Saint Avu00e9 (56) u2013 Le Du00f4men07/05/16 : Castelsarrasin (82) – Alors Chante !n12/05/16 : La Chaux du Milieu (CH) – Festival Corbak (+Maurane)n21/05/16 : Saint Pierre d’Olu00e9ron (17) – Salle Pierre Bergern25/05/16 : Saint-Etienne (42) – Paroles et Musiquesn03/06/16 : avec Lu2019Ultra Bal u2013 Paris (75) Pan Pipern25/06/16 : avec Lu2019Ultra Bal u2013 Ecouflant (49)ndu 7 au 30 /07/16 : Avignon (84) – Festival d’Avignonn31/07/16 : Barjac (30) – Festival Chansons de parolen25/08/16 : Granby (CA) – n03/09/16 : Sablonniu00e8res (77) u2013 Grange des Roisesn10/09/16 : avec Lu2019Ultra Bal u2013 Mu00e9ru00e9ville (91) Festival du2019Ile de Francen20/10/16 : Roubaix (59) u2013 Festival Roubaix Accordu00e9onn09/11/16 : Cu00e9bazat (63) u2013 Le Su00e9maphoren26/11/16 : Charleval (27) u2013 Festival Chants du2019Elles (salle calvo)n21/01/17 : Ancenis (44) u2013 Quartier Libren30/01/17 : Le Poinu00e7onnet (36) u2013 Lu2019Asphodu00e8le n10/03/17 : Beaucourt (90) u2013 MPT Georges Brassensn17/03/17 : St Barthu00e9lu00e9my du2019Anjou (49) u2013 Thu00e9u00e2tre de lu2019Hu00f4tel de Villen23/03/17 : Epinal (88) u2013 Thu00e9u00e2tre Municipaln18/04/17 : Rueil Malmaison (92) – Thu00e9u00e2tre Andru00e9 Malrauxnnn* * *nnRu00e9alisation : Damien DutraitnScu00e9nario : Chlou00e9 Lacan – Damien DutraitnImage : Etienne Fu Le Saulniern1u00e8re Assistante Camu00e9ra : Chlou00e9 BorgellanMontage & Etalonnage : Julien BrunnAvec :nMarine FillioudnChlou00e9 LacannNicolas ClochenBrice PerdannEt pour la premiu00e8re fois u00e0 l’u00e9cran : nSuzanne & Olga MiljevicnMaya & Pablo Lecureur-Le Brigantnn »La Pu00eache au Bonheur »nParoles et musique : Chlou00e9 LacannArrangements : Chlou00e9 Lacan / Brice Perda / Nicolas ClochenEditions : Rue Droite et La Familia de FrancianPias DistributionnnTournu00e9 aux Salines de Bricqueville-sur-Mer et au Havre de la Vanlu00e9e (50) », « type »: « video », « title »: « Chlou00e9 Lacan – La Pu00eache au Bonheur (clip officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/gY5n31K8B8Q/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=gY5n31K8B8Q », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCQqbsOTVjpJxzEhKzCDQbZQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/gY5n31K8B8Q »}] Salle de spectacle – places assises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T11:00:00+01:00 – 2023-11-15T12:30:00+01:00

2023-11-15T15:00:00+01:00 – 2023-11-15T16:30:00+01:00

Conte Musique

Karine Desbonnes