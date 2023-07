LEGENDES ET MUSIQUES D’AMERIQUE DU SUD Auditorium de La Batterie Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines LEGENDES ET MUSIQUES D’AMERIQUE DU SUD Auditorium de La Batterie Guyancourt, 10 novembre 2023, Guyancourt. LEGENDES ET MUSIQUES D’AMERIQUE DU SUD Vendredi 10 novembre, 20h30 Auditorium de La Batterie A partir de 3,75 € Avec Luis Rigou, folkloriste et interprète de renommée internationale, la complicité d’artistes d’horizons différents et des élèves de l’école de musique, Amadeo Lechner vous invite à découvrir un univers unique, créé sur mesure à l’auditorium de La Batterie avec l’école municipale de Musique et de Danse de Guyancourt. Un magnifique voyage des sens où les musiques, les récits, la magie, les images et les danses illustrent l’incroyable univers tribal et rituel inspiré de la culture si riche du continent latino-américain. Auditorium de La Batterie 7 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3206 »}] Salle de spectacle – places assises Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Musique du monde

