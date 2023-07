AFSHAN TRIO Auditorium de La Batterie Guyancourt, 14 octobre 2023, Guyancourt.

AFSHAN TRIO Samedi 14 octobre, 20h30 Auditorium de La Batterie A partir de 4,25 €

Après avoir conquis le public de l’auditorium de La Batterie avec Bach in a circle en 2022, Joanna Goodale revient en trio et resserre un peu plus étroitement encore les liens qu’elle tisse avec finesse entre l’orient et l’occident. La musique unique et enivrante d’Afshan trio mêle avec brio l’art polyphonique et harmonique européen aux modes mélodiques riches et subtils de l’Iran.

Joanna Goodale, Pouya Koshravesh et Simon Leleux s’inspirent librement d’éléments récoltés au fil de leurs voyages tout en puisant à la source de la tradition persane pour créer leurs compositions et leurs improvisations. Avec générosité et beaucoup de chaleur, les trois musiciens offrent au public un moment de partage rare dans l’intensité et la joie qu’il procure.

Première partie : les élèves de l’école municipale de Musique et de Danse de Guyancourt.

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

