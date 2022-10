WEST OF THE MOON Auditorium De La Batterie Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

WEST OF THE MOON Auditorium De La Batterie, 15 novembre 2022, Guyancourt. WEST OF THE MOON Mardi 15 novembre, 20h30 Auditorium De La Batterie Jazz Auditorium De La Batterie 1 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

01 39 30 45 90 https://www.labatteriedeguyancourt.fr/ D’explorations harmoniques en improvisations, la pianiste Perrine Mansuy invite la flûtiste Naïssam Jalal à rejoindre son univers lyrique, habité, raffiné. Musique Perrine Mansuy Avec Perrine Mansuy (piano), Naïssam Jalam (flûte traversière, ney), Simon Tailleu (contrebasse), Jean-Luc Difraya (percussion, voix) Les nouvelles compositions chaleureuses et sensibles de Perrine Mansuy cheminent entre des atmosphères métissées, blues, folk ou modales. Les couleurs harmoniques élégantes viennent soutenir et accompagner la mélodie et les improvisations, toujours au service de l’émotion dont la pianiste fait sa force motrice. Pour l’occasion, Perrine Mansuy invite Naïssam Jalal, primée aux Victoires de la Musique 2019, dont la personnalité vibrante et altruiste s’accorde à l’unisson avec le trio, complété par Simon Tailleu, contrebassiste incontournable de la scène jazz actuelle, et Jean-Luc Difraya, percussionniste et chanteur, complice sur scène de la pianiste depuis plus de quinze ans. En partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale À l’auditorium de La Batterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-15T20:30:00+01:00

2022-11-15T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu Auditorium De La Batterie Adresse 1 rue De La Redoute, 78280 Guyancourt Ville Guyancourt Age minimum 9 lieuville Auditorium De La Batterie Guyancourt Departement Yvelines

Auditorium De La Batterie Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

WEST OF THE MOON Auditorium De La Batterie 2022-11-15 was last modified: by WEST OF THE MOON Auditorium De La Batterie Auditorium De La Batterie 15 novembre 2022 Auditorium De La Batterie Guyancourt Guyancourt

Guyancourt Yvelines