Gironde L’arbre en fête – Projection du film « Le Chêne » Auditorium de Floirac Floirac, 8 décembre 2023, Floirac. L’arbre en fête – Projection du film « Le Chêne » Vendredi 8 décembre, 19h00 Auditorium de Floirac Sur réservation Vendredi 8 décembre à 19h, rendez-vous à l’Auditorium pour assister à la projection du film documentaire Le Chêne :

Un chêne de 210 ans héberge un grand nombre d’espèces : écureuils, geais, mulots, fourmis. Cette biodiversité est explorée durant plusieurs saisons.

La projection sera accompagnée de l’éclairage de Bastien Castagneyrol, chercheur à l’Université de Bordeaux et partenaire du projet ECODOC.

Des ateliers à la médiathèque complèteront cette proposition.

Sur réservation : https://billetterie-floirac.mapado.com/.

