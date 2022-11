Projection/Débat du film documentaire de Corinne Eychenne et Olivier Bories « Bergère de bitume » Auditorium de Floirac – EMMDA Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Entrée libre et gratuite, ouverture des portes 18h.

Un regard sur le métier de bergère urbaine à travers le témoignage de Suzanne Lefort, bergère du parc des Coteaux, à Bordeaux Métropole. Auditorium de Floirac – EMMDA 48 avenue Hubert Dubedout 33270 Floirac Dravemont Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Tourné au plus près de Suzanne Lefort, bergère du parc des Coteaux (Bassens-Lormont-Cenon-Floirac), pendant une saison d’itinérance avec son troupeau de brebis landaises, ce documentaire de 47 minutes sera diffusé pour la première fois dans notre région, le lundi 28 novembre prochain à 18h30 à l’Auditorium de Floirac.. La projection sera suivie d’un échange avec le public en présence des réalisateurs, de Suzanne Lefort et de M. le Maire de Floirac. Découvrez également dans le hall de l’auditorium quelques planches illustrées de Delphine Garcia, extraites de son Carnet de voyage sur le parc des Coteaux, avant-goût de l’exposition présentée du 29 novembre au 10 décembre à la Médiathèque Roland Barthes à Floirac.

