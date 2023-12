Concert du duo Girault / Hamon Auditorium de Cric Crac Compagnie. Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Concert du duo Girault / Hamon Auditorium de Cric Crac Compagnie. Villeneuve-d’Ascq, 15 décembre 2023 19:30, Villeneuve-d'Ascq. Concert du duo Girault / Hamon Vendredi 15 décembre, 20h30 Auditorium de Cric Crac Compagnie. Sur réservation Vendredi 15 décembre à 20h30 dans l’auditorium de Cric Crac : un concert de chants traditionnels de Haute-Bretagne.

Réservation en ligne sur HelloAsso. Auditorium de Cric Crac Compagnie. Ferme Saint sauveur Avenue du Bois 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

Heure : 19:30
Lieu Auditorium de Cric Crac Compagnie.
Adresse Ferme Saint sauveur Avenue du Bois 59650 Villeneuve d'Ascq
Ville Villeneuve-d'Ascq

