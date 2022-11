Healing Rituals (Rituels de guérison) à l’Auditorium de Coulange Auditorium de Coulanges Gonesse Catégories d’évènement: Gonesse

Val-d'Oise

Healing Rituals (Rituels de guérison) à l’Auditorium de Coulange Auditorium de Coulanges, 29 novembre 2022, Gonesse. Healing Rituals (Rituels de guérison) à l’Auditorium de Coulange Mardi 29 novembre, 20h00 Auditorium de Coulanges

Sur inscription

Naïssam Jalal présente son nouveau quartet, Healing Rituals : des rituels de guérison imaginaires pour un concert hors du temps Auditorium de Coulanges 4 rue St Nicolas – Gonesse (95) Gonesse 95500 Val-d’Oise Île-de-France [{« link »: « https://www.infoconcert.com/…/concert…/1480373.html »}] CONCERT HEALING RITUALS :

Auditorium de Coulange

4 Rue Saint-Nicolas, 95500 Gonesse Ces rituels de guérison imaginaires répondent aux trois impératifs du corps en souffrance : le silence, la transe et la beauté. Le silence pour le calme, l’apaisement et la contemplation. La transe pour l’oubli des douleurs et des angoisses. La beauté dont l’esprit a besoin de se nourrir pour retrouver l’espoir et l’envie de vivre face à la laideur du corps qui souffre. C’est une formation en quartet proche de la « musique de chambre » qui incarne la modernité de ces rituels. Et pourtant ils s’inscrivent dans la continuité des rituels de guérisons de traditions ancestrales et souvent animistes qui m’ont inspirées pour les composer. NAÏSSAM JALAL

flûte, voix, nay, composition

CLÉMENT PETIT

violoncelle

CLAUDE TCHAMITCHIAN

contrebasse

ZAZA DESIDERIO

batterie Plus d’informations et réservation : https://www.infoconcert.com/…/concert…/1480373.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T20:00:00+01:00

2022-11-29T23:00:00+01:00 Seka

Détails Catégories d’évènement: Gonesse, Val-d'Oise Autres Lieu Auditorium de Coulanges Adresse 4 rue St Nicolas - Gonesse (95) Ville Gonesse lieuville Auditorium de Coulanges Gonesse Departement Val-d'Oise

Auditorium de Coulanges Gonesse Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gonesse/

Healing Rituals (Rituels de guérison) à l’Auditorium de Coulange Auditorium de Coulanges 2022-11-29 was last modified: by Healing Rituals (Rituels de guérison) à l’Auditorium de Coulange Auditorium de Coulanges Auditorium de Coulanges 29 novembre 2022 Auditorium de Coulanges Gonesse Gonesse

Gonesse Val-d'Oise