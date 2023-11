Spectacle Luz Auditorium de Carré d’Art Nîmes, 28 novembre 2023, Nîmes.

Nîmes,Gard

Spectacle LUZ – de Eva Luisa et Lydie Fuerte

Dans le cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes..

2023-11-28 14:30:00 fin : 2023-11-28 . .

Auditorium de Carré d’Art Centre André Malraux

Nîmes 30000 Gard Occitanie



LUZ show – by Eva Luisa and Lydie Fuerte

As part of the International Day Against Violence Against Women.

Espectáculo LUZ – por Eva Luisa y Lydie Fuerte

En el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

Theaterstück LUZ – von Eva Luisa und Lydie Fuerte

Im Rahmen des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen.

Mise à jour le 2023-11-06 par SPL Agate – Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes