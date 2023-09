Théâtre à l’auditorium : « Daniel dans la nuit » Auditorium de Cahors Cahors, 22 avril 2024, Cahors.

Cahors,Lot

Compagnie La Rotule

Nuit noire et ombres marines n’effrayent en rien, Daniel, un petit calamar intrépide, bien décidé à redémarrer sa journée ! Alors que tout le récif corallien dort à poings fermés, il s’aventure auprès des siens, chez ses voisins, les sommant de se réveiller car le jour s’est levé ! Les mollusques ronchonnent, les poissons bougonnent, mais la murène, elle, semble l’attendre…

À l’aide d’une lampe de poche, public et narrateur se rendent complices des aventures du petit céphalopode. Ils le guident à mesure que la cité sous-marine s’éveille et jusqu’à ce que l’aube apparaisse.

Un spectacle immersif et interactif sur les angoisses nocturnes, comme un clin d’œil au rituel de la lecture à la lampe torche..

2024-04-22 17:30:00 fin : 2024-04-22 17:55:00. 5 EUR.

Auditorium de Cahors Place des Consuls

Cahors 46000 Lot Occitanie



Dark night and sea shadows have nothing to frighten Daniel, an intrepid little squid, who is determined to get on with his day! While the whole coral reef is fast asleep, he ventures out to his neighbors, urging them to wake up because it’s daybreak! The mollusks grumble, the fish grumble, but the moray eel seems to be waiting for him?

With the help of a flashlight, the audience and narrator become accomplices in the little cephalopod?s adventures. They guide him as the underwater city awakens, until dawn appears.

An immersive, interactive show about nocturnal anxieties, a nod to the ritual of reading by torchlight.

La noche oscura y las sombras del mar no pueden asustar a Daniel, un intrépido calamar que está decidido a seguir con su día Mientras todo el arrecife de coral duerme, él se aventura a ver a sus vecinos y les insta a despertarse porque ¡ya ha amanecido! Los moluscos refunfuñan, los peces también, pero la morena parece esperarle..

Con la ayuda de una linterna, el público y el narrador se convierten en cómplices de las aventuras del pequeño cefalópodo. Le guían mientras la ciudad submarina se despierta, hasta que aparece el amanecer.

Un espectáculo inmersivo e interactivo sobre las angustias nocturnas, un guiño al ritual de la lectura a la luz de las antorchas.

Die dunkle Nacht und die Schatten des Meeres schrecken Daniel, einen kleinen, unerschrockenen Tintenfisch, nicht ab. Er ist fest entschlossen, den Tag neu zu beginnen Während das ganze Korallenriff schläft, wagt er sich zu seinen Nachbarn und fordert sie auf, aufzuwachen, denn der Tag ist angebrochen! Die Muscheln meckern, die Fische murren, aber die Muräne scheint auf ihn zu warten

Mithilfe einer Taschenlampe machen sich die Zuschauer und der Erzähler zu Komplizen bei den Abenteuern des kleinen Kopffüßlers. Sie führen ihn durch die erwachende Unterwasserstadt, bis die Morgendämmerung einsetzt.

Ein immersives und interaktives Schauspiel über nächtliche Ängste, das an das Ritual des Lesens mit der Taschenlampe erinnert.

