Démos 3 Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 15 juin 2024, Bordeaux.

Démos 3 Samedi 15 juin 2024, 17h00 Auditorium de Bordeaux

Concert de jeunes

Le nouvel orchestre Démos Bordeaux Métropole Gironde réunit une centaine d’enfants de 7 à 12 ans issus de quartiers relevant de la politique de la ville ou de zones rurales insuffisamment dotées en institutions culturelles. Un concert public conclura cette première année du dispositif basé sur un apprentissage collectif, une pédagogie orale, une approche corporelle et sensible de la musique, la stimulation de la créativité et la transmission du patrimoine.

Un événement porté par l’Opéra National de Bordeaux avec le soutien de la Philharmonie de Paris, le Conseil Départemental de la Gironde, Bordeaux Métropole, les villes de Bordeaux, Talence et de Gradignan et la CAF de la Gironde.

En partenariat avec les écoles de musique et structures sociales du territoire, les fédérations départementales d’enseignement musical et le PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine.

Avec le soutien des mécènes et partenaires de Démos Bordeaux Métropole Gironde : CAF Gironde, Fonds Cré’Atlantique, Groupe Bernard, Ex Nihilo

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-15T17:00:00+02:00 – 2024-06-15T18:00:00+02:00

2024-06-15T17:00:00+02:00 – 2024-06-15T18:00:00+02:00