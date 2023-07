Académie Maria João Pires Auditorium de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Académie Maria João Pires Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 9 juin 2024, Bordeaux. Académie Maria João Pires Dimanche 9 juin 2024, 17h00 Auditorium de Bordeaux Récital piano Pendant cinq jours, les jeunes pianistes choisis par Maria João Pires travaillent au calme, dans le lieu d’exception qu’est le Château Cheval Blanc, des œuvres qu’ils interprètent ensuite pour le public, avec leur professeur. Avec le soutien de Château Cheval Blanc En savoir plus Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2919 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

