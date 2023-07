Asif Ali Khan Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 5 juin 2024, Bordeaux.

Asif Ali Khan Mercredi 5 juin 2024, 20h00 Auditorium de Bordeaux

Concert

Chant qawwalî du Pakistan

Le qawwalî d’Asif Ali Khan s’inscrit dans une tradition soufie séculaire, tout en témoignant d’une empreinte et vigueur personnelle fabuleuse. Au-delà des effets vocaux très sophistiqués et émotionnels, Asif se consacre au don du mot et de la parole pour provoquer l’état de grâce, amad. Soutenu par une invraisemblable section rythmique composée de claquements de main et de l’inévitable dholak, le chanteur se plaît à répéter la puissance d’un couplet hypnotique. Les louanges au saint sont répétées comme une invocation par des chœurs à la fois déchirés et extatiques qui provoquent l’effet de tarab, cet état de perte de soi dans lequel même les sultans d’autrefois, sous l’emprise d’une telle force émotionnelle, se déchiraient les vêtements.

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2889 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-05T20:00:00+02:00 – 2024-06-05T21:30:00+02:00

