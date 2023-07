English Requiem Auditorium de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde English Requiem Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 31 mai 2024, Bordeaux. English Requiem Vendredi 31 mai 2024, 20h00 Auditorium de Bordeaux Concert de musique chorale English Requiem Edward Elgar

Sonate pour orgue op. 28 John Rutter

Requiem Soprano : Héloïse Derache En savoir plus Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2896 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-31T20:00:00+02:00 – 2024-05-31T21:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Bordeaux, Gironde

Autres
Lieu
Auditorium de Bordeaux

Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux

Ville
Bordeaux

