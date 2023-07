Natalie Dessay Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 30 mai 2024, Bordeaux.

Natalie Dessay Jeudi 30 mai 2024, 20h00 Auditorium de Bordeaux

Concert symphonique

Wolfgang Amadeus Mozart

Airs de la Comtesse (extrait des Noces de Figaro)

Air de concert

Air de Pamina (extrait de La Flûte enchantée)

Ludwig van Beethoven

Symphonie n° 4

Il n’est guère de voix françaises qui n’aient plus sublimement servi Mozart que Natalie Dessay. Si tout le monde garde en tête ses interprétations éblouissantes de la Reine de la nuit aux quatre coins du monde, il est tout aussi délicieux de goûter ses incarnations vocales d’autres héroïnes mozartiennes, à l’instar de la Comtesse des Noces de Figaro ou de Pamina de La Flûte enchantée. C’est la cheffe Gemma New, Directrice artistique de l’Orchestre de Nouvelle-Zélande et lauréate du prestigieux Solti Conducting Award 2021, qui emmènera l’ONBA dans cette escapade au gré des plus lumineuses mesures de Mozart pour la voix de soprano.

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2872 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-30T20:00:00+02:00 – 2024-05-30T21:40:00+02:00

2024-05-30T20:00:00+02:00 – 2024-05-30T21:40:00+02:00