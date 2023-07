Brasil Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 14 avril 2024, Bordeaux.

Brasil Dimanche 14 avril 2024, 15h00 Auditorium de Bordeaux

Concert symphonique

Moacir Santos, Ouro Negro, composée pour Big Band

Heitor Villa Lobos, Bachiana Brasileira n°4

Darius Milhaud, Le Boeuf sur le toit, op. 58 « cinéma-symphonie sur des thèmes sud-américains »

Le Big band et l’Orchestre d’Harmonie du conservatoire se réunissent sur scène pour cette soirée avec un programme de musiques autour du Brésil. Des années 1920 au début du XXIe siècle, les auditeurs et auditrices pourront ainsi voyager dans le temps et entendre des univers musicaux très différents selon l’époque et les sources des compositeurs.

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-14T15:00:00+02:00 – 2024-04-14T16:30:00+02:00

