Le Roi qui n'aimait pas la musique Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 11 avril 2024

Le Roi qui n’aimait pas la musique 11 – 13 avril 2024 Auditorium de Bordeaux

Spectacle en famille

C’est l’histoire d’un roi bougon, autoritaire et jaloux qui régnait sur un tout petit peuple de musiciens. Sauf que lui… détestait la musique ! Et comme il était le roi, il décida d’interdire à ses sujets de jouer la moindre note. Mais comment vivre sans musique ? Comme Pierre et le Loup de Prokofiev, ce conte musical permet aux jeunes enfants de découvrir et de se familiariser avec les différents instruments de musique.

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-11T19:00:00+02:00 – 2024-04-11T19:45:00+02:00

2024-04-13T11:00:00+02:00 – 2024-04-13T11:45:00+02:00