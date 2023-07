Traditions basques Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 7 avril 2024, Bordeaux.

Traditions basques Dimanche 7 avril 2024, 15h00 Auditorium de Bordeaux

Concert

Les Basques sont connus pour leur sens du travail et de la fête. Loin des clichés véhiculés par les fêtes de Bayonne ou par certains membres de la diaspora des Amériques, ce concert présente des œuvres issues de collectages faits dans le monde rural basque des XVIIIe et XIXe siècles, ainsi que des œuvres de compositeurs contemporains. La vie des communautés paysannes du Pays Basque, le carnaval, les jeux ruraux et les danses seront notamment évoqués.

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2888 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-07T15:00:00+02:00 – 2024-04-07T16:20:00+02:00

