iLaUNA Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 6 avril 2024, Bordeaux.

iLaUNA Samedi 6 avril 2024, 20h00 Auditorium de Bordeaux

Spectacle

Collectif Bilaka & Adar

iLaUNA (« lune éphémère » en langue gasconne ou basque) est une invitation à reconsidérer la nature éphémère en toutes choses. En interrogeant la longue tradition des gau beltza, rite ancestral célébrant les morts au Pays Basque, iLaUNA a pour vocation d’inverser l’ordinaire, de questionner le permanent et d’accueillir l’assoupissement et le silence de la Terre. Musique et danse font corps, les bourrées se fondent dans une transe carnavalesque, les genres se taisent, l’incantation s’ancre dans le sol, les corps se donnent à la terre et s’offrent à la nuit…

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-06T20:00:00+02:00 – 2024-04-06T20:50:00+02:00

