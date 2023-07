Le violon, virtuose de l’émotion Auditorium de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Le violon, virtuose de l’émotion Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 26 mars 2024, Bordeaux. Le violon, virtuose de l’émotion Mardi 26 mars 2024, 20h00 Auditorium de Bordeaux Concert de musique de chambre Musiques de John Williams, Matthieu Arama, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Aram Khatchaturian, Henryk Wieniawski, Niccolo Paganini… En savoir plus Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2947 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

