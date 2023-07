Cristina Branco Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 15 mars 2024, Bordeaux.

Cristina Branco Vendredi 15 mars 2024, 20h00 Auditorium de Bordeaux

Concert

Mãe

« Le fado, c’est la vie » aime à dire Cristina Branco. Et, de fait, son chant murmure, percute, sourit, fredonne, pleure… suivant à merveille les mouvements de l’âme. La chaleur du timbre et une virtuosité entièrement dédiée à l’émotion font de Cristina Branco une star d’un fado fière de ses racines mais gardant un contact direct avec notre temps. Assurément l’une des plus grandes fadistas depuis Amália Rodrigues !

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2885 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T21:30:00+01:00

2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T21:30:00+01:00