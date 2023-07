Pene Pati Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 14 mars 2024, Bordeaux.

Pene Pati Jeudi 14 mars 2024, 20h00 Auditorium de Bordeaux

Concert symphonique et vocal

Airs d’opéras italiens et français

Felix Mendelssohn, Symphonie n° 4 « italienne »

Après ses extraordinaires prestations dans Roméo et Juliette de Gounod (mars 2020) et La Favorite de Donizetti (mars 2023), et suite à l’enregistrement d’un premier CD avec l’ONBA, le ténor Pene Pati revient à Bordeaux en proposant — aux côtés de son complice Emmanuel Villaume — un voyage lyrique entre bel canto et grands airs du répertoire français. Son timbre lumineux, sa diction parfaite de la langue de Molière et sa générosité préfigurent une soirée d’exception !

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine

2024-03-14T20:00:00+01:00 – 2024-03-14T21:30:00+01:00

