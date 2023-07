Alexandre Tharaud Auditorium de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Alexandre Tharaud Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 10 mars 2024, Bordeaux. Alexandre Tharaud Dimanche 10 mars 2024, 15h00 Auditorium de Bordeaux Récital piano François Couperin

La Logivière

Les Barricades mistérieuses

Passacaille

Les Ombres errantes

Le Tic-toc-choc ou les maillotins Jean-Philippe Rameau

Suite en la (extraits) Erik Satie

Gymnopédie n° 1

Avant-dernières pensées

Gnossiennes n° 1, 3 et 4

Je te veux (valse) Maurice Ravel

À la manière de Chabrier

Pavane pour une infante défunte

La Valse (transcription Alexandre Tharaud) En savoir plus Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2909 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-10T15:00:00+01:00 – 2024-03-10T16:45:00+01:00

2024-03-10T15:00:00+01:00 – 2024-03-10T16:45:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Auditorium de Bordeaux Adresse 8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Auditorium de Bordeaux Bordeaux

Auditorium de Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/