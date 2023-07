Lura Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 8 mars 2024, Bordeaux.

Lura Vendredi 8 mars 2024, 20h00 Auditorium de Bordeaux

Concert

Multicolor Theater Session

Souvent comparée à la célèbre Cesaria Evora, Lura est née à Lisbonne, en pleines festivités pour l’indépendance du Cap-Vert dont ses parents étaient originaires. Elle a grandi dans ces rythmes : la douceur de la morna et de la coladeira que chantait Cesaria et qu’aimait sa mère ; mais aussi la chaleur et le battement africain du batuque et du funana, traditionnellement joués du côté de Santiagu dont venait son père. Son chant rythmé et chaloupé est irrigué par une douce mélancolie, emporté par une vigueur et un optimisme juvéniles.

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-08T20:00:00+01:00 – 2024-03-08T21:30:00+01:00

