Don Juan Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 22 février 2024, Bordeaux.

Don Juan Jeudi 22 février 2024, 20h00 Auditorium de Bordeaux

Concert symphonique

Richard Wagner, le Vaisseau fantôme (ouverture)

Richard Wagner, Wesendonck-Lieder

Richard Strauss, Don Juan

Richard Strauss, Mort et transfiguration

Brûlant de passion pour Mathilde Wesendonck alors qu’il travaillait à La Walkyrie, Wagner accepte — et ce sera l’unique fois — de composer un cycle de Lieder sur un texte qui n’est pas de lui… mais d’elle ! Ces mélodies enchanteresses annoncent incontestablement Tristan et Isolde. Et c’est Eugénie Joneau, récemment distinguée aux Victoire de la Musique Classique 2022 dans la catégorie « Révélation Artiste Lyrique », qui prête sa voix à ce chant d’amour wagnérien. Deux fameux poèmes symphoniques de Richard Strauss suivent sous la baguette de la cheffe française Ariane Matiakh, laquelle a fréquemment dirigé et enregistré les ouvrages du compositeur.

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2865 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-22T20:00:00+01:00 – 2024-02-22T21:45:00+01:00

2024-02-22T20:00:00+01:00 – 2024-02-22T21:45:00+01:00