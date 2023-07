Marie-Ange Nguci Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 9 février 2024, Bordeaux.

Marie-Ange Nguci Vendredi 9 février 2024, 20h00 Auditorium de Bordeaux

Concert symphonique

Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto pour piano n° 24

Ludwig van Beethoven, Symphonie n° 7

Le « Pur diamant » décrit en 2018 par Classica a aujourd’hui acquis une impressionnante notoriété internationale : de haut de ses 26 ans, Marie-Ange Nguci parcourt les plus prestigieuses scènes et se produit avec les orchestres les plus fameux, dont récemment le NHK Symphony Orchestra au Suntory Hall de Tokyo sous la direction de Paavo Järvi. C’est le Concerto n°24 de Mozart qui prendra vie sous ses doigts. Imaginée par le compositeur en 1786 — année des Noces de Figaro —, l’œuvre, virtuose, se teinte de couleurs sombres et mélancoliques lesquelles irriguent le célébrissime 2e mouvement de la Symphonie n°7 de Beethoven, absolu trésor du patrimoine musical, exposé ce soir par l’ex-assistante de Lorin Maazel, la Chinoise Xian Zhang.

Concert capté par Radio Classique

