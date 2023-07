Aimez-vous Brahms ? Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 18 janvier 2024, Bordeaux.

Aimez-vous Brahms ? Jeudi 18 janvier 2024, 20h00 Auditorium de Bordeaux

Concert symphonique

Johannes Brahms

Concerto pour piano n° 2

Symphonie n° 1

» C’est une minuscule chose, avec un ravissant petit scherzo » écrivait Brahms pour qualifier son Deuxième Concerto pour piano… L’œuvre pourtant — créée par le compositeur lui-même à Budapest en 1881 — s’impose comme l’une des plus chaleureusement accueillie de toute sa carrière. Audacieuse dans sa forme, volontiers fantasque dans son esprit, luxuriante de couleurs et demi-teintes, cette partition permet de mesurer la passion brahmsienne de Jean-François Heisser. Mêlant virtuosité et esprit, sens du phrasé et lyrisme, le pianiste dévoile le visage fascinant du Brahms de la maturité, en quête, non d’ostentation, mais de profondeur.

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2875 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-18T20:00:00+01:00 – 2024-01-18T21:45:00+01:00

2024-01-18T20:00:00+01:00 – 2024-01-18T21:45:00+01:00